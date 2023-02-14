Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı aldı.
Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım operasyonu! Transfer böyle bitecek
Fenerbahçe hücum bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. Sarı lacivertliler, ligden çekilme kararı alan Hatayspor'un genç yıldızı Bertuğ Yıldırım için devreye girmişti. Kanarya'nın bu transferi nasıl gerçekleştireceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Türkiye Futbol Federasyonu, iki takımın resmi talebini 'hakları gelecek sezon geçerli olmak üzere' kabul etti.
Yaşanan bu gelişmeler transferi de doğrudan etkiledi.