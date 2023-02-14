Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım operasyonu! Transfer böyle bitecek

Fenerbahçe hücum bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. Sarı lacivertliler, ligden çekilme kararı alan Hatayspor'un genç yıldızı Bertuğ Yıldırım için devreye girmişti. Kanarya'nın bu transferi nasıl gerçekleştireceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2023- 19:52 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023- 19:53