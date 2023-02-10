Arda Güler'den Kahramanmaraş'taki depremzede Mesut'a karşılık geldi "Pes etmedin ve başardın yüz yüze görüşürüz"

Enkazdan 113. saatte kurtulan minik Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek, genç futbolcuya mesaj gönderdi. Videoyu gören Arda da depremzede minik taraftara, "Pes etmedin ve başardın, yüz yüze görüşürüz" cevabını verdi.

Adıyaman'da enkazın ardından 113. saatte kurtulan minik Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek, genç futbolcuya mesaj göndermişti. Videoyu gören Arda da hemen harekete geçerek, depremzede minik taraftara, "Güzel kardeşim sen pes etmedin ve başardın. Yüz yüze görüşmek üzere" yanıtını yolladı.



KÜÇÜK MESUT'UN ARDA GÜLER'E ÇAĞRISI: