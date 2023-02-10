Enkazdan 113. saatte kurtulan minik Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek, genç futbolcuya mesaj gönderdi. Videoyu gören Arda da depremzede minik taraftara, "Pes etmedin ve başardın, yüz yüze görüşürüz" cevabını verdi.
Adıyaman'da enkazın ardından 113. saatte kurtulan minik Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek, genç futbolcuya mesaj göndermişti. Videoyu gören Arda da hemen harekete geçerek, depremzede minik taraftara, "Güzel kardeşim sen pes etmedin ve başardın. Yüz yüze görüşmek üzere" yanıtını yolladı.
https://t.co/vr3R5qWj13 pic.twitter.com/22ORBwjctR— Arda Güler (@10ardaguler) February 10, 2023
KÜÇÜK MESUT'UN ARDA GÜLER'E ÇAĞRISI: