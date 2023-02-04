O sezon çok yazı yazdım Fotomaç'ta. Tarihin en kirli sezonlarından biri oynanıyor diye. A SPOR'da da çıktığım yayınlarda 'Sezon hakemler tarafından kirletiliyor. Trabzonspor'un şampiyonluğu elinden alınıyor' dedim defalarca. Fenerbahçe Başkan Ali Koç, bu yorumlarım nedeniyle beni Spor Savcılığına'na şikayet etti. Trabzonspor ile Başakşehir yarışırken, Fenerbahçe Kulübü'nün benden şikayetçi olması da enteresandı! Sonra TFF Başkanlığı Hukuk Kurulu da Spor Savcılığı'na verdi beni. Spor Savcısı beni haklı buldu! Çünkü yaşananlar ayna gibi ortadaydı. Spor Savcılarımız da bu konuda çok bilinçli ve başarılılar! Ben hep doğruları konuştum.