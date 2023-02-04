2019-2020 sezonu için 'hakemler sezonu kirletiyor' deyince beni Spor Savcılığı'na verenler, o gün sustular, benden davacı oldular! O gün ben 'Adalet herkese lazım, bugün Trabzonspor'u yakan hakemler; yarın Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yakacaklar' dedim. Durum ortada! 19 Eylül 2022'de A Spor'da 'Bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi hakemler' dedim.
Zeki Uzundurukan: Böyle gitmez sezon bitmez!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadeleden sonra hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi tepkilere neden oldu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan karşılaşmayı kalemine aldı. İşte Uzundurukan'ın yazısı... | Fenerbahçe haberleri
Adana Demirspor maçından sonra Fenerbahçe adeta kıyameti kopardı! Haklılar... Adana Demirspor da bu sezon 3-4 maçta adeta doğrandı, onlar da haklılar! Hatadan öte şeyler oluyor! Canı yananın Riva'ya çıkarma yaptığı sistemden bir adım ileriye gidelim artık! Günü değil, yarınları kurtaralım.
Perdenin arkasındaki kirli elleri deşifre edelim. Kim ya da kimler, Türk futbolunun canına okuyor? Bu işler MHK Başkanı'nı değiştirmekle düzelmez! Sorun daha büyük! Başımızı kuma gömersek bu sezon bitmez, yarıda kalır! Çünkü Türk futbolunda köprüden önceki son çıkışa geldik.