Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Transferde Coutinho yarışı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Transfer haberi: Süper Lig'in 2 devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İki ezeli rakip, İki ezeli rakip, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan ayrılması gündeme gelen Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde şimdiye kadar Aboubakar ve Hadziahmetovic hamleleri yaptı.