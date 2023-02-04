Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2023- 19:33