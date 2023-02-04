Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında Enner Valencia ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem yaratmıştı. Ekvadorlu yıldız da sosyal medya hesabından konuyla ilgili flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunurken hakem kararlarını değerlendirdiği bölümde Konyaspor maçında verilen kırmızı kartla ilgili, "Valencia aptalca bir hareket yapıyor, bana göre sarı kartlık bir hareket." ifadesini kullandı. İşte o sözler...

"VALENCIA APTALCA BİR HAREKET YAPTI"

Bu sene yine Konyaspor maçı, Valencia aptalca bir hareket yapıyor, bana göre sarı kartlık bir hareket. Hakemin arkası dönük, VAR'dan uyarıyor ve Valencia kırmızı kart görüyor.

Enner Valencia da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve ne olduğunu anlayamadığını ifade etti.

İşte Ekvadorlu oyuncunun yaptığı o paylaşım...