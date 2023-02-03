Fenerbahçe'den taraftarlara çağrı!

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarına çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "Haksız ve adaletsizliği kendine dönülmez yol olarak benimsemiş, sahadaki oyunu ve gündemi her fırsatta sahanın dışına taşıyıp hedeflerine ulaşmak için Fenerbahçe'yi tek odak olarak belirlemişlerin bir kez daha tek hedefiyiz!" ifadeleri kullanıldı. İşte açılamanın detayları. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2023- 21:48 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023- 22:00