Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 101-86 yendi.

Müsabakaya Hayes-Davis ve Motley'den bulduğu sayılarla etkili başlayan Fenerbahçe Beko, birinci periyodun ilk 5 dakikasını 19-12'lük üstünlükle geçti. Sonraki bölümde, bitime 3 dakika kala farkı 11 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip (26-15), konuk takımda Lammers'in etkili oyun sergilediği bu periyodu 31-27 önde tamamlamayı başardı.

İkinci periyot ilk bölümünde Almanya temsilcisi, Thiemann ve Zoosman'ın etkili oyunuyla farkı eritse de (40-40), sonraki bölümde toparlanan sarı-lacivertliler, Guduric ve Edwards'tan gelen üçlük atışlarıyla rakibine tekrar üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, ikinci devreye 10 sayılık farkla, 57-47 üstün giren taraf oldu.

Üçüncü periyotta, ev sahibi sarı-lacivertli ekip, etkili oyununu sürdürdü. İlk 5 dakikalık bölümde farkı 17 sayılara kadar çıkaran (68-51) Fenerbahçe Beko, Motley, Hayes-Davis, Guduric ve Edwards'ın iyi oyunuyla üçüncü periyodu, 20 sayılık farkla, 81-61 üstün tamamladı.

Son periyotta da oyun üstünlüğünü elden bırakmayan ev sahibi ekip, 23'le maçtaki en yüksek sayı farkını bu çeyreğin ilk dakikasında yakaladı: 84-61. Zoosman'ın üçlükleriyle farkı eritmeye çalışan Alba Berlin'e izin vermeyen sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 101-86'lık galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN 14. GALİBİYETİ

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde, 23 maç sonunda 14. galibiyetini aldı. Puan sıralamasının sonunda bulunan Almanya temsilcisi ALBA Berlin ise 17. mağlubiyetini yaşadı.

Parkeye sakatlıkları bulunan Bjelica, Jekiri ve Tarık Biberovic'ten yoksun çıkan Fenerbahçe Beko'da, Hayes-Davis 24, Motley 18, Edwards da 13 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Alba Berlin'de ise Wetzell'in 13, Zoosman'ın da 12 sayısı galibiyete yetmedi.

MAÇTAN NOTLAR:

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Motley 18, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Wilbekin 8, Edwards 13, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 24, Pierre 9, Guduric 12, Booker 6, Calathes 10, Antetokounmpo 1

Alba Berlin: Lo, Procida 4, Smith 9, Wetzell 13, Mattisseck 2, Olinde 10, Koumadje 4, Thiemann 10, Sikma 1, Lammers 10, Blatt 11, Zoosman 12

1. Periyot: 31-27

Devre: 57-47

3. Periyot: 81-61

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: