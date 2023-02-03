Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-1 tamamlarken, hakem Ali Palabıyık'ın kararları ise çok konuşuldu.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Koç, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte o sözler:
Dün gece olanlar malumunuz. Bu bağlamda TFF'ye geldik. Nelerden, ne için rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanılanlar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanılanlar, hakemlik müessesesinin iflasının belgesidir.
Akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşanılanları gördü. Yabancı hakemleri denememiz lazım dediğimiz noktaya geldik.
Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz... Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez.