Fenerbahçe'den Ali Palabıyık açıklaması! "Kadıköy'e gelemez"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'ın kararları sarı-lacivertliler tarafından tepki gördü. Başkan Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle görüşme gerçekleştirmesinin ardından konuştu ve "Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz... Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez." ifadelerni kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2023- 18:17 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023- 18:25