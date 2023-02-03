Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 22. haftada yara aldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - F.Bahçe'nin yıldızına Inter kancası! Ayrılması halinde...
Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor deplasmanında aldığı beraberlik ile şampiyonluk yarışından yara alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip bir yandan kadrosuna takviye yapmak isterken, diğer yandan elindeki yıldız isimleri takımda tutmanın peşinde. Kanarya'nın yıldız ismine Serie A ekibi talip oldu. İşte haberin detayları. | (Ali GENÇ - A SPOR DIŞ HABERLER)
Sarı-lacivertli ekip son oynanan Adana Demirspor maçından 1-1'lik skorla ayrıldı.
Kanarya bu sonuçla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.