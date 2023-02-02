Fenerbahçe Adana Demirspor sınavında!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. İşte Adana Demirpsor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.02.2023- 06:40
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Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, içeride veya dışarıda puan kaybına tahammülleri olmadığını hatırlattı. Agresif pres ve ofsayt taktiğini uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Adana Demirspor'un forvetsiz oyununun tehlikelerini öğrencilerine anlattı. Sarı-laivertlilerin rakibi Adana Demirspor bu sezon sahasında 9 maça çıktı. Hiç yenilmedi. | Fotomaç
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Emre, Belhanda, Onyekuru
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can, Valencia, Batshuayi