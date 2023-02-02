Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadele sonrası sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, hakem isyanında bulundu. İşte o sözler. | Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadele sonrası sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, hakem isyanında bulundu.

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLERİ:

Daha hiçbir şey bitmedi. Allah'ın izniyle buradan döneriz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Camiamız birlikte kalsın.

İlginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti. Kamunun vicdanına bırakıyorum. Herkes açık gönüllülükle yorumlasın.

Maçın önüne geçen bir hakem var. Canımız yanıyor. Konuşmak istemiyoruz. Benim pozisyonuma yeni bir kural gelmiş dedi içeride. Onu geçtim. Michy'nin pozisyonu yüzde 100 penaltı. Enner'in pozisyonunda diz vuruyor, yüzde 100 penaltı. Samet'in var.