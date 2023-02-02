Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır: 3 penaltı pozisyonumuz var

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır: 3 penaltı pozisyonumuz var

Adana Demirspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Altay Bayındır konuştu. Bayındır, "Samet'in, Michy'nin, Valencia'nın penaltı pozisyonları var. Miha'nın pozisyonunda düdük ağzına gitti ama son anda vermedi. Anlamadım. Emek veriyoruz. Emeğin karşılığını almalıyız. " dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2023- 23:00