Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı genç sol bek Jayden Oosterwolde, İstanbul'a geliyor. 21 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2023- 14:20 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023- 14:22
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Parma'nın genç yeteneği Jayden Oosterwolde için 7 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağlamıştı.
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı.