Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı genç sol bek Jayden Oosterwolde, İstanbul'a geliyor. 21 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Parma'nın genç yeteneği Jayden Oosterwolde için 7 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı.