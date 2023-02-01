Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Jorge Jesus'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, ligde şu ana kadar çıktığı maçlarda 44 puan topladı.
Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada yer alan Kanarya, liderden 4 puan uzak durumda bulunuyor.