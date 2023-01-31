TRANSFER HABERİ: Resmi açıklama geldi! Joao Pedro Fenerbahçe'ye veda mı ediyor?

Fenerbahçe'de bu sezon istenen performansı sergileyemeyen ve sakatlıklarla boğuşan Joao Pedro ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusuna birçok takımın talip olduğu ifade edilmişti. İtalyan oyuncunun menajerinden transferle ilgili açıklama geldi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2023- 10:33