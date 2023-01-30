Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, internet bağlantısı üzerinden katıldığı bir televizyon programında sarı lacivertli ekipteki geleceği ve transfer haberleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, internet bağlantısı üzerinden katıldığı bir televizyon programında sarı lacivertli ekipteki geleceği ve transfer haberleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçtiği mücadelede yıldızlaşan Valencia, transfer teklifi de aldığını söyledi.
Valencia aldığı bu teklifler sonrası Jorge Jesus'la bir görüşme gerçekleştirdiğinden de bahsetti.
İşte Ekvadorlu golcünün takımdaki geleceğiyle ve aldığı tekliflerle ilgili sözleri..
ATTIĞI 4 GOL HAKKINDA...
"Bu sezon şüphesiz kariyerimin en iyi dönemlerinden birini geçiriyorum."
"Fenerbahçe'de bir alan, yer kazandım. Her zaman ilk 11'deyim. Çok mutluyum."
F.BAHÇE İLE GÖRÜŞME...
"Menajerim bana, kulüple anlaşmaya varmak için konuştuğunu söyledi. Durum hala aynı."
"F.BAHÇE'DE MUTLU MUSUN?" SORUSUNA YANIT
"Evet, mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar."
"Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceği teklifle alakalı."
"Şampiyonluk ve önemli şeyler için mücadele ediyoruz. Aklım Fenerbahçe'de."
AYRILIK SORUSUNA DA CEVAP VERDİ
"Şimdilik zor. Çok iyi 2 teklif aldım ve onları antrenöre gösterdim. Bana zor olduğunu söyledi, çünkü kulüpte kalmam için savaştı."
"Jesus bana güveniyor, ben de ona. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz" yorumunu yaptı."
12 YIL SONRA İLK
Ligde gol krallığında zirvede yer alan Ekvadorlu futbolcu, 9. haftada oynanan Fatih Karagümrük maçında da hat-trick yapmıştı. 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.
Valencia, bir Süper Lig maçında Alex de Souza'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.
2010-2011 sezonunun 33. haftasında Ankaragücü ile oynanan müsabakada Brezilyalı oyuncu, 5 gol kaydetmişti.