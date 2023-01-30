Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi! Miguel Crespo...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla devirerek haftayı kayıpsız kapattı. Fenerbahçe'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Miguel Crespo'da korkulan oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2023- 12:45