Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirve yarışını şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Anlaşma çok yakın! Manchester City'den Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler, şu ana kadar Samet Akaydin ve Jaydeen Oosterwolde'yi kadrosuna katmıştı. Transferde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Kanarya'nın, İngiliz devi Manchester City'de forma giyen flaş bir yıldız için devreye girdiği ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında kozlarını paylaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.
Kanarya'nın gollerini Enner Valencia (4) ve Michy Batshuayi kaydetti.