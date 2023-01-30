TRANSFER HABERİ: Anlaşma çok yakın! Manchester City'den Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler, şu ana kadar Samet Akaydin ve Jaydeen Oosterwolde'yi kadrosuna katmıştı. Transferde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Kanarya'nın, İngiliz devi Manchester City'de forma giyen flaş bir yıldız için devreye girdiği ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2023- 10:15