Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4.25 milyon Euro bedelle bonservisini aldığı Bruma'yı sezon sonuna kadar Braga'ya kiraladığını açıkladı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma'nın bonservisini geçtiğimiz günlerde 4.25 milyon Euro karşılığında satın almıştı.

Portekizli oyuncu, sezon sonuna kadar Braga'ya kiralandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz'in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma'nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

28 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de sadece 1 maçta görev alabilmiş ve 27 dakika forma giyebilmişti.