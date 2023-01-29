Takımı sezon başında Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, kadroda önemli değişiklikler yapmıştı.
Berisha transferi için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'ye bonservis müjdesi
Fenerbahçe'nin RB Salzburg'dan kadrosuna kattığı Mergim Berisha, beklenilen performansı ortaya koyamayınca Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanmıştı. Berisha'nın geleceğiyle ilgili olarak Alman ekibinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, takımdan düşünülmeyen pek çok isimle de yollarını ayırmıştı.
Kanarya'da sezon başında ayrılan isimlerden biri de Mergim Berisha oldu.