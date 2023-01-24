Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor deplasmanından son dakikalarda bulduğu golle galip ayrılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde için yeni teklif! İşte önerilen rakam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi gündemine almıştı. 6 milyon Euro'luk teklifi reddedilen sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu için yeni bir teklif yaptı. İşte o rakam... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalar hızlandı.
2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne hızlı bir giriş yapan Kanarya, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.