TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde için yeni teklif! İşte önerilen rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi gündemine almıştı. 6 milyon Euro'luk teklifi reddedilen sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu için yeni bir teklif yaptı. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 16:37