Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, gözünü ara transfer dönemine dikti.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! Jorge Jesus istedi Jose Mourinho kabul etti
Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sol tarafa takviye yapmak için harekete geçmişti. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren yönetimden, flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin, Roma'nın yıldız oyuncusu için devreye girdiği kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ligde ikinci sırada yer alan sarı lacivertliler, yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Jorge Jesus'un öğrencileri Süper Lig'de 20 hafta sonunda 41 puan topladı.