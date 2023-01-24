Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda sezon başında kadroya dahil edilen Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda sezon başında kadroya dahil edilen Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Olivia Epoupa'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Epoupa, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıktı. 28 yaşındaki basketbolcu, ortalama 28 dakika 39 saniye süre aldığı müsabakalarda 1,6 sayı, 4,4'er ribaunt ve asist ortalamalarıyla mücadele etti.