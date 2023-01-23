Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmenin peşinde. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Kartal Kayra, Oğuz, Onur Ayık, Bettaieb, Umut Nayir.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.
LİGDE 2. RANDEVU
Fenerbahçe ile Ümraniyespor oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı.
İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.
DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.