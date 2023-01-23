Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmenin peşinde. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmenin peşinde. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Kartal Kayra, Oğuz, Onur Ayık, Bettaieb, Umut Nayir.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.

LİGDE 2. RANDEVU

Fenerbahçe ile Ümraniyespor oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.



DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.