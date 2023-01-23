Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk oluyor. Fotomaç'ın haberine göre; hedef, kazanıp Galatasaray'ı takibe devam etmek. İki takım arasında sezonun ilk haftasında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı... Ligde 14 puan ile son sırada yer alan Ümraniyespor da iyi bir sonuçla çıkışa geçmeyi hedefliyor.
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Serkan, Kartal, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia, Batshuayi
6 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartları olan Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo bugün de kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
KAHVECİ GÖREVE HAZIR
Kırmızı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci görev verilmesi halinde oynayacak. Kahveci'nin kulübede olması bekleniyor. Tedavi süreci devam eden Joao Pedro ise bu akşam da yok.
DEPLASMANDA 5 GALİBİYET
Kanarya, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada çıktığı 8 maçın 5'ini kazandı. 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü.
BİTİGEN İLE 2'NCİ KEZ
Abdülkadir Bitigen ile Fenerbahçe'nin yolları bu sezon ligde ikinci kez kesişti... Sarı-lacivertliler, Bitigen'in yönettiği maçta Adana Demirspor'u Kadıköy'de 4-2 mağlup etmişti.
Fenerbahçe Ümraniyespor'a konuk oluyor! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde 38 puanla 2'nci sırada bulunan sarı-lacivertliler, kazanıp lider Galatasaray'ı takibe devam etmek istiyor. Ümraniyespor ise alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. İşte Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk oluyor. Fotomaç'ın haberine göre; hedef, kazanıp Galatasaray'ı takibe devam etmek. İki takım arasında sezonun ilk haftasında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı... Ligde 14 puan ile son sırada yer alan Ümraniyespor da iyi bir sonuçla çıkışa geçmeyi hedefliyor.