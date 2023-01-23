Süper Lig'de 20. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 89. dakikada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'de 20. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 89. dakikada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin gollerini 73'te Michy Batshuayi ve 89'da Glumac (K.K) kaydetti.

Ümraniyespor'un tek sayısını ise 78'de Umut Nayir kaydetti.

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın ardından zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, puanını 41 yaptı.

Ümraniyespor ise ligin son sırasında 14 puanda kaldı.