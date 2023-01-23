Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bugün önemli olan kazanmaktı. İlk yarıda kaliteli bir oyun sergiledik, oyunumuzu gole yansıtamadık. İkinci yarı iyi oynamadık, rakibi ortak ettik. Fenerbahçeli oyuncuların ruhu ve kalbi var. Galibiyete inanarak kazandık."

"Golün dakikası olmaz, hangi dakikada atarsanız atın gol goldür. Son dakikada attığımız goller takımın son düdüğe kadar savaştığının bir ispatı."