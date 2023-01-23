Şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Sebastian Villa için teklif! Kulübünün cevabı belli oldu
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar sürüyor. Kanarya'da Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa için temaslar hızlanırken, kulübüne yapılan teklif ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Kanarya'da, Boca Juniors ekibinde forma giyen Sebastian Villa gündeme gelmişti.
Sarı-lacivertlilerin Sebastian Villa transferinde son durum ne, Villa Fenerbahçe'ye gelecek mi?