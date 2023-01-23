Hernandez, "Bana, Fenerbahçe'den Boca'ya yapılan teklif söylendi. Villa için 5 milyon euro teklif ettiler. Ama Boca ise bunun mümkün olmadığını Fenerbahçe'ye bildirdi. Çünkü Boca Villa için en az 10 milyon euro (200 milyon TL) istiyor" dedi.