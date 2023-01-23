Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de sol bek transferinde mutlu son! 4 yıllık anlaşma tamam
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, genç savunmacıyla 4 yıllık anlaşma konusunda el sıkıştı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-lacivertliler şu ana kadar Samet Akaydin'i renklerine bağlarken; Bruma'nın da bonservisini aldı.
Kanarya'da teknik patron Jorge Jesus, transferle ilgili su sözleri söylemişti: