Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e transfer kancası! Yollar her an ayrılabilir
Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya'da bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un bir türlü gözüne giremeyen Osayi Samuel'e Crystal Palace'ın ardından bir talip daha çıktı. Nijeryalı oyuncuyla yolların her an ayrılabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus'un takımda istemediği oyuncular arasında yer alan Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi Samuel'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip olmuştu.
İngiliz ekibinin yıldız oyuncu için 11 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.