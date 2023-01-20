Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e transfer kancası! Yollar her an ayrılabilir

Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya'da bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un bir türlü gözüne giremeyen Osayi Samuel'e Crystal Palace'ın ardından bir talip daha çıktı. Nijeryalı oyuncuyla yolların her an ayrılabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2023- 06:40