Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da iç transferde sözleşmesi sona erecek oyucularla görüşmeler devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır krizi büyüyor! Aradaki fark...
Fenerbahçe'de gözler Altay Bayındır'da. Son dönemde gösterdiği performans ile eleştirilerin odak noktası haline gelen file bekçisi ile sarı-lacivertli kulüp arasında sözleşme krizi çıktı. Yeni kontrat için görüşen taraflar arasında gözle görünür bir seviyede fark ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Takvim'de yer alan habere göre sözleşmesi sona erecek oyunculardan olan kaptan Altay Bayındır ile bir görüşme daha yapıldı.
Görüşmede Fenerbahçe, milli filebekçisiye yıllık 18 milyon TL teklifi ettiği öğrenildi.