Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
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Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kapattı. Kanarya'da gözler devre arasında yapılacak olan takviyelere çevrildi. Stoper hattını Samet Akaydın'la güçlendiren Kanarya'da önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kapattı.
Kanarya'da gözler devre arasında yapılacak olan takviyelere çevrildi.