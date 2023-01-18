Fenerbahçe devre arası transfer döneminde hücum bölgesini de çeşitlendirmeyi düşünüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus istedi! Benfica'dan eski öğrencisi geliyor
Sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, hücum hattına Benfica'dan eski öğrencisi olan Roman Yaremchuk'un transfer edilmesini istedi. F.Bahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığından ötürü forvet eksikliği hissediliyor. Kanarya, Ukraynalı yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe devre arası transfer döneminde hücum bölgesini de çeşitlendirmeyi düşünüyor.
Kanarya'da işler daha çok Enner Valencia'nın kişisel becerileri üzerinden yürüyor.
Bu durumu değiştirmek isteyen sarı-lacivertliler, sırtı dönük oynayabilen, top tutan bir forvet arıyor.