Fenerbahçe'de ocak ayı transfer döneminin başlamasıyla birlikte flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız zam istedi! İç transfer görüşmeleri başlıyor
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, iç transferde görüşmelere başlama kararı aldı. Kanarya'da sözleşmesinin bitmesine az bir süre kalan o yıldızın, zam istediği kaydedildi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, takıma dahil edilecek oyuncuların yanı sıra iç transferde de hareketli günler geçiriyor.
Ara transfere Samet Akaydin'i alarak başlayan, diğer yandan Antalyaspor'la Haji Wright ve Bünyamin Balcı pazarlığında olan Fenerbahçe, elindeki isimlerle masaya oturmaya hazırlanıyor.