Fenerbahçe'de artık puan kaybına tahammül kalmadı. Galatasaray derbisini 3-0 kaybeden Fenerbahçe için Gaziantep deplasmanı büyük önem taşıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Arda Güler konusunda kararını verdi!
Fenerbahçe'de Arda Güler bilmecesi sürmeye devam ediyor. Sözleşmesindeki madde nedeniyle 5 milyon Euro'ya serbest kalma bedeli olduğu öğrenilen genç futbolcu için Jesus kararını verdi. İşte son gelişmeler... | FB SPOR HABERLERİ
Özellikle önceki gün Galatasaray'ın Hatayspor'u 4-0'la geçmesi sonrası puan farkı bir anda 7'ye çıktı.
Bu sebepten, sarı-lacivertlilerin beraberlik lüksü bile ortadan kalktı.