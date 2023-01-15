Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan
enerbahçe’nin bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının VAR hakemi açıklandı. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği mücadelede VAR hakemi olarak Mete Kalkavan olacak.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.01.2023- 12:29
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Özbay yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a AVAR'da Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar eşlik edecek.