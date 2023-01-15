Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

enerbahçe’nin bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının VAR hakemi açıklandı. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği mücadelede VAR hakemi olarak Mete Kalkavan olacak.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2023- 12:29