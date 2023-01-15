Son haftalarda aldığı dengesiz sonuçlar ile liderliği kaybeden Fenerbahçe, son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olmuştu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - F.Bahçe'de sağ bek harekatı! Yerli isim için pazarlıklar başladı
Son haftalarda aldığı sonuçlarla liderliği kaybeden Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, yerli isim için kulübüyle pazarlıklara başladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip Gaziantep FK deplasmanından 3 puan ile dönmenin peşinde.
Fenerbahçe, alacağı galibiyetle zirveye tutunmak istiyor.