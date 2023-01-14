Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus 'yetersiz' dedi! Fenerbahçe Altay Bayındır'ın yerine o ismi alıyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, kaleci arayışlarına başladı. Sarı lacivertlilerin Altay Bayındır'ın yerine transfer yapacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Kanarya, Premier Lig'de forma giyen o isme kancayı attı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ligde Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Kanarya, transferde harekete geçti.
Ara transferin başlaması ile birlikte Samet Akaydın'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, transferde hız kesecek gibi görünmüyor.