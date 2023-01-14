FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor! Bonservis bedeli...

Sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte üstüne koyan bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da dikkat çekti. Genç oyuncuya son olarak Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un istediği ve sarı-lacivertlilerin kapısını o teklifle çalacağı belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2023- 09:51