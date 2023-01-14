Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.
İstanbul'dan özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafileyi, Gaziantep Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.