FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! Jorge Jesus onay verirse...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu namağlup lider bitirdi ve son 16'ya adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrası ligde 2. sıraya geriledi. Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Kanarya, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı. Gidecek oyuncuların da merak edildiği F.Bahçe'de, yıldız futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2023- 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023- 10:27