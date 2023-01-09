Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray'a sahasında mağlup olan Fenerbahçe, zirve yolunda yaşadığı kayıplara bir yenisini daha ekledi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.

Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı.

SON 5 MAÇTA 3 YENİLGİ

Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçın 3'ünü kaybederek 9 puan yitirdi.

Dünya Kupası öncesinde ligdeki son karşılaşmada evinde Bitexen Giresunspor'a yenilerek taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler, kupa dönüşünde de kritik puan kayıplarıyla karşılaştı.

Söz konusu Giresunspor maçı öncesinde ligde 13. hafta itibarıyla 29 puanla en yakın rakipleri Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe, yaşadığı 3 mağlubiyetle zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe, bahsi geçen dönemde Giresunspor'un ardından Dünya Kupası dönüşünde deplasmanda Trabzonspor'a mağlup oldu. Bu yenilginin ardından liderlik el değiştirirken, sarı-lacivertliler içerde Hatayspor ve deplasmanda Antalyaspor galibiyetleriyle moral buldu.

Sarı-lacivertli takım, zirve yarışının en kritik haftasında ise çok önemli bir yara daha aldı.

Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray'ı 18. haftada konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-0 yenilerek hem liderliği elde edemedi hem de puan farkı olarak zirvenin biraz daha gerisine düştü.

GOL YOLLARINDA ETKİSİNİ KAYBETTİ

Fenerbahçe, gol yollarında da son dönemde etkisiz kaldı.

Sezon boyunca çok gol atabilmesiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, son haftalarda ise gol bulmakta zorlandı.

Şampiyonluk rakiplerinden Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek gol atmayı başaramayan Fenerbahçe, evinde de Galatasaray karşısında suskun kaldı ve 6 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler, aynı dönemde evinde Giresunspor'a (1-2) sadece 1 gol atabildi.

Ligin 13 haftalık bölümünde 35 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Fenerbahçe, son 5 maçta ise attığı 7 golle bu istatistiğinin 1,4'e düşmesine engel olamadı.

İÇERİDE VE DIŞARIDA AYNI PUAN KAYBI

Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde ve deplasmanda aynı puan kaybına engel olamadı.

Sezonun geri kalan bölümünde 16 puanı yitiren sarı-lacivertliler, hem iç sahada hem de deplasmanda sekizer puan kaybetti.

Fenerbahçe, bu puan kayıplarını ikişer mağlubiyet ve birer beraberlikle yaşadı.