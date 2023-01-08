Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Çok fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten taraf bizdik, Galatasaray seken bir toptan golü buldu. İkinci yarıya iyi başlamıştık ama 2-0 ve kırmızı kart sonrası bizim için işler zorlaştı."

"Bu maçı kazanmak ve kaybetmek şampiyonu belirlemiyor. Bu maçı kazanarak rakibimizin önüne geçme şansımız vardı ama bu maç şampiyonu ilan etmiyordu. Bir sorumlu varsa sorumlu benim. Ne başkanımız ne de futbolcular. Hele başkanımız hiç değil."

"Bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Kimseyi suçlayamam. Bir suçlu varsa, o benim."

"Transferi konuşmanın önemli olduğunu düşünmüyorum. Kısa bir süre var. Bu maçlara kadar Süper Lig'in en iyi takımı bizdik. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Aradan sonra kötü başladık. Sahada oyuncularda gerginlik vardı."

"Çalışmaya devam edeceğiz, bu tür maçlarda üstüne koymamız gerekiyor. Bugün ikinci yarıda işler bizim için karmaşıklaştı ve oyuncularım gerginlerdi. Şu anda çözmemiz gereken durum bu çünkü daha önceki takımlarımda bu tarz bir durumla karşılaşmamıştım."