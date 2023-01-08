Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından tribünlerden Ali Koç'a tepki geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar, protokol tribününden maçı takip eden Başkan Ali Koç'a tepki göstererek, eleştirilerde bulundu.