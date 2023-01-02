Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplamanına konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.01.2023- 14:10
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, çabukluk çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
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