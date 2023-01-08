Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup etti.
Dış basından Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumu: Kıtalararası derbi liderliği pekiştirdi!
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0'lık skorla deplasmanda kazanmayı başardı. Bu karşılaşma sadece Türk basınında değil, dış basında da manşetlerde yer buldu. İşte dış basında atılan derbi manşetleri... | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri
Bu galibiyet sonrası 39 puana yükselerek liderliğini pekiştiren Aslan, takipçisi 35 puanlı Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
Sarı kırmızılı ekibin Kıtalararası Derbi'de aldığı bu farklı galibiyet sonrası Türk basınının yanı sıra dış basında da çeşitli manşetler atıldı, yorumlar yapıldı.