Dış basından Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumu: Kıtalararası derbi liderliği pekiştirdi!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0'lık skorla deplasmanda kazanmayı başardı. Bu karşılaşma sadece Türk basınında değil, dış basında da manşetlerde yer buldu. İşte dış basında atılan derbi manşetleri... | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2023- 00:38