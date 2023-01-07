Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Belhanda 2'şer, Ndiaye, Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Baros, Kader Keita, Arda Turan, Lincoln, Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.