Yarın dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet için yapılıyor.
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel prim!
Süper Lig'de gözler Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç ve yönetim bu maç öncesinde oyunculara özel prim sözü verdi. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Yarın dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet için yapılıyor.
Samandıra'da zorlu 90 dakika öncesi adeta seferberlik ilan edildi.
Teknik Direktör Jorge Jesus'da talimatıyla daha önce kazanıılan Galatasaray derbilerinin fotoğraflarının tesislere asıldığı öğrenildi.