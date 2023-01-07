Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.
Fenerbahçe Galatasaray'a odaklandı! Jesus'tan o isme özel önlem...
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi öncesinde Jorge Jesus sarı-kırmızılı takımda o isme özel önlem almayı planlıyor. İşte Portekizli hocanın antrenmanlardaki taktik detayları... | FB SPOR HABERLERİ
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.
Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gözler Jesus ve Okan Buruk'ta olacak.
Portekizli hoca bu sezon derbilerde galibiyet elde edemedi.