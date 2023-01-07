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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un dikkat çeken istatistiği! Derbilerde kendi sahasında...
Süper Lig'de nefesler tutuldu. Gözler pazar akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına çevrildi. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, sarı lacivertlilerdeki ilk derbi galibiyetini yaşamak istiyor. Öte yandan Portekizli hoca için dikkat çeken bir istatistik de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'deki ilk derbi heyecanını Galatasaray önünde yaşayacak.
Jesus'un kariyeri büyük başarılar ve böylesine yüksek tansiyonlu maçlarla geçti.